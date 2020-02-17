Новосибирск, , 09:27 — REGNUM Спасатели предупредили жителей Новосибирской области об опасностях, которые повлечёт за собой аномально тёплая погода, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В Новосибирской области в связи с аномально тёплой погодой и переменными температурами воздуха на крышах зданий начали образовываться сосульки, а снег и наледь активно падают на землю, — уточнили в главном управлении МЧС РФ по региону. — Чтобы уберечь себя и свой автомобиль от несчастного случая, специалисты призывают граждан быть внимательными и осторожными, собственников зданий и руководителей управляющих компаний — своевременно очищать крыши от снега и льда».

Автовладельцам советуют парковать транспорт на безопасном расстоянии от скатов крыш, карнизов и балконов. Если же автомобиль пострадал, то необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт.

Пешеходов просят обращать внимание на предупреждающие знаки.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 17 февраля в Новосибирске во второй половине дня небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-восточный 3−8 м/с, температура воздуха — 2… — 4 °C, на дорогах гололедица.