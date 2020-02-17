Москва, , 09:27 — REGNUM Специалисты Российской системы качества (Роскачества) проведут исследование продающихся в российских магазинах сырных чипсов. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что специалисты проверят чипсы на содержание красителей, ароматизаторов, консервантов и усилителей вкуса, крахмал, акриламид, гидрогенизированные жиры и другие показатели.

«Также эксперты оценят их хруст и количество поломанных чипсов в пачке», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Роскачестве сообщили, что картофель фри и чипсы, а также многие другие блюда, приготовленные при высоких температурах, помимо содержания канцерогенов таят в себе и другие опасности. Речь идёт о токсичном веществе акриламиде, которое давно используется в производстве полимеров.

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