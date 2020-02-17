Чита, , 09:13 — REGNUM Власти Забайкальского края заявили об отсутствии беспокойства по поводу роста цен на продовольствие в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Как пояснил вице-премьер регионального правительства Александр Бардалеев, слова которого цитирует пресс-служба забайкальского губернатора, в крае зафиксировано незначительное повышение цен на томаты и огурцы, но это является сезонным фактором.

«Цены на фрукты в регионе остались на прежнем уровне», — пояснил чиновник.

На случай форс-мажора Забайкалье сформировало и направило в местные торговые сети списки крупнейших производителей овощей Новосибирской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2010 года Забайкалье стало одним из двух регионов, в которых выявили граждан Китая с подтверждённым коронавирусом. После этого известия на рынкахвозник ажиотаж с продовольствием, а в аптеках — с медицинскими масками. В настоящее время, по информации забайкальского правительства, цены на маски в аптечных организацияхварьируются от 3 до 8 рублей.

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