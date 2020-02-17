Куала-Лумпур, , 09:22 — REGNUM Малайзийские врачи не выявили коронавирус у шестерых иностранцев с круизного лайнера Westerdam, одна из пассажирок которого ранее попала в больницу из-за заражения. Об этом сообщает газета News Straits Times со ссылкой на минздрав Малайзии.

Ранее 145 пассажиров лайнера прибыли в Малайзию из Камбоджи чартерным самолётом. Их них 137 отправились в свои страны. В больнице остаётся 83-летняя гражданка США. У её мужа коронавирус не нашли, но мужчину оставили под наблюдением.

Ещё шестерых, двух граждан Нидерландов и четырех граждан США, проверили на заболевание. Эти люди в добром здравии, отмечают малайзийские власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее круизный лайнер Westerdam, на борту которого находились 1455 пассажиров и 802 члена экипажа, отказались принять в нескольких странах из-за подозрений на коронавирус. Позднее пристать к берегу кораблю разрешили власти Камбоджи.

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