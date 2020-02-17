Алма-Ата, Казахстан, , 09:09 — REGNUM Опасность схода снежных лавин в Алма-Ате сохранится до 18 февраля, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Опасность сохраняется из-за большой высоты и неустойчивости состояния снежного покрова в бассейнах рек Большая и Малая Алматинка (Улкен и Киши Алматы).

Спасатели также предупредили об опасности нахождения под деревьями из-за большого количества выпавших осадков. Кроме того, не рекомендуется выходить на крутые заснеженные склоны из-за риска сходы лавин.

Напомним, 16 февраля в Алма-Ате прошел обильный снегопад, который привел к падению девяти деревьев. В двух случаях ветки упали на автомобили. Пострадавших нет.

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