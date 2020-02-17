Нур-Султан, , 08:57 — REGNUM Более 700 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Казахстане, примут участие в парадах Победы в Москве и Нур-Султане. Об этом 17 февраля заявил министр труда и социальной защиты населения республики Биржан Нурымбетов на расширенном заседании коллегии министерства.

«Министерством поддержаны 738 ветеранов, которые примут участие в параде в Нур-Султане и Москве», — сказал Нурымбетов. Он добавил, что в парламент республики планируется внести законопроект о ветеранах.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев планирует принять участие в Параде победы 9 мая в Москве.

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