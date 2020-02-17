Москва, , 08:51 — REGNUM Самым лучшим курортом России для отдыха в праздничные выходные на День защитника Отечества (с 22 по 24 февраля) стал «Роза Хутор» в Сочи (24% голосов), свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На втором месте Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии (19%), на третьем — горнолыжные курорты Дмитровского круга в Подмосковье (8%), на четвертом — Хибины в Мурманской области (7%), на пятом — Байкал в Иркутской области и Бурятии (6%).

Также в топ-10 лучших курортов России для отдыха в праздничные выходные в феврале вошли Ялта в Крыму (5%), Красная Поляна в Сочи (5%), Шерегеш в Кемеровской области, Архыз и Домбай в Карачаево-Черкесии и Коробицыно в Ленинградской области (по 4% голосов).

Как сообщало ИА REGNUM, самые недорогие лечебные и оздоровительные санатории зимой и весной 2020 года расположены в Курганской области (1000 руб. в день) и в Приморском крае (1100 руб.).

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