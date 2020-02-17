Оренбург, , 08:47 — REGNUM В Оренбурге Центральный районный суд города вынес решение о взыскании с родителей первоклассника по 49 тыс. рублей (с каждого) в пользу мужчины, чей автомобиль был угнан и разбит семилетним мальчиком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в сообщили в судебной инстанции.

Первоклассник угнал машину, которая находилась возле дома пустая с ключами зажигания. Мальчик-водитель смог проехать короткую дистанцию, и машина врезалась в забор. Ребёнка выскочил из автомобиля и попытался убежать. Однако очевидцем ДТП стал прохожий. Он догнал первоклассника и признал в нем соседа.

Приехавшие на место аварии автоинспекторы не стали возбуждать административное дело в силу того, что нарушителем стал несовершеннолетний. Как выяснилось, разбитый автомобиль принадлежит соседу. Ремонт машины оценили в 98 тыс. рублей.

Пострадавший сосед подал иск в суд на родителей мальчика, поскольку они должны нести ответственность за сына.