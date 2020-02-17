Махачкала, , 08:42 — REGNUM Капитальный ремонт защитных водооградительных валов и строительство берегозащитных сооружений запланированы в Дагестане в 2020—2021 годах для защиты населения от негативного воздействия рек. Мероприятия будут профинансированы за счет средств федерального и республиканского бюджетов, сообщили ИА REGNUM 17 февраля в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.

В течение двух лет работы проведут на реках Терек в Кизлярском и Бабаюртовском районах, Гюльгерычай в Курахском районе, Аксай в Хасавюртовском районе и Самур в Ахтынском районе. Ожидается, что в результате от воздействия паводковых вод будут защищены более двух тысяч человек, проживающих в этих районах, а также объекты ифраструктуры и сельхозугодия общей площадью 9 тыс. га.

Кроме того, в 2020 году в Дагестане планируется установить границы зон затопления и подтопления 73 населенных пунктов. Для этого в бюджете заложено 20 млн рублей.

Отметим, что Дагестан по данным МЧС России входит в десятку самых паводкоопасных субъектов России. На территории республики протекает более 4 тыс. рек, что во время таяния снегов и выпадения обильных осадков создает угрозу затопления и подтопления территорий населенных пунктов.