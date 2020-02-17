Екатеринбург, , 08:36 — REGNUM В Екатеринбурге из дома на Карла Либкнехта, 40 съехала последняя жительница Елена Шёлкова. Об этом сообщает портал «Е1».

Как заявил изданию курирующий строительство нового зала Свердловской филармонии на месте дома Игорь Дубровин, Шёлкова переехала некоторое время назад.

Женщине предложили около 18 млн рублей за продажу квартиры. Впрочем, Шёлкова уверяла, что всё равно настроена против сноса дома. По мнению бывшей жительницы, в Екатеринбурге ещё есть места для строительства объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дом на Карла Либкнехта, 40 попал в список капремонта. В мэрии обещали внести изменения в документ.

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