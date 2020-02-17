Додома, , 08:40 — REGNUM Представитель министерства иностранных дел Танзании заявил, что 420 танзанийских студентов, находящихся в эпицентре вспышки коронавируса, китайской Ухани, не будут эвакуированы в ближайшее время из-за установленного в городе карантина. Об этом передает газета Mtanzania.

По словам главы пресс-службы министерства Эммануэля Бухолелы, ни один из находящихся в Китае граждан Танзании не заразился коронавирусом.

Он также призвал родителей студентов соблюдать терпение, добавив, что в министерстве внимательно следят за состоянием здоровьях всех граждан страны, находящихся в Китае.

«Правительство призывает родителей, друзей и родственников студентов сохранять спокойствие и не вестись на политические провокации, так как в вопросе распространения коронавируса нет и не может быть политики, заболевание опасно для каждого человека, и оно стремительно распространяется», — заявили в пресс-службе министерства.

Бухолела подчеркнул, что студентов не эвакуируют, поскольку правительство Танзании уважает условия установленного в городе карантина, который должен помочь в борьбе с распространением заболевания. Он добавил, что эвакуация может нанести больший ущерб танзанийской нации из-за опасности распространения заболевания.

«Правительство Танзании через свое посольство в Пекине продолжает решать различные затруднения путем прямой связи с министерством иностранных дел Китая и международных отделов университетов, где обучаются танзанийские студенты, в том числе предоставляет им маски и антисептики, а также предоставляет средства первой необходимости», — подчеркнул Бухолела.