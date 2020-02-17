Дербент, Дагестан, , 08:40 — REGNUM Генеральному директору и учредителю строительной компании в Дагестане, незаконно привлекавшим деньги людей для строительства многоэтажек, вынесли обвинительный приговор. Они признаны виновными в нарушении прав дольщиков, сообщили ИА REGNUM 17 февраля в пресс-службе прокураторы республики.

Установлено, что в 2016—2018 годах осужденные незаконно привлекли деньги восьми человек в сумме свыше 7 млн рублей для возведения двух многоквартирных домов в городе Дербенте. Сделали они это, заключая договоры долевого участия в строительстве. При этом злоумышленники не имели разрешения на возведение объектов капитального строительства.

Гендиректор и учредитель компании признаны виновными по статье «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». Дербентский городской суд каждому из них назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.

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