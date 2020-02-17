Москва, , 08:29 — REGNUM Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам организации дополнительного питания в школах через вендинговые аппараты, сообщается на сайте ведомства.

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Горячая линия будет работать с 17 февраля по 2 марта 2020 года. Все желающие по телефону 8 (800) 555-49-43 могут проконсультироваться со специалистами по вопросам выдачи продуктов школьникам через автоматы.

Также можно будет уточнить об условиях хранения и сроках реализации продуктов питания в школах. Горячая линия открыта во всех территориальных органах Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, вМосковском метрополитене в течение 2019 года установили 78 новых вендинговых автоматов.

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