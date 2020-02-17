Пекин, , 08:30 — REGNUM По последним данным, жертвами коронавируса нового типа в Китае стали 1770 человек. Об этом 17 февраля сообщает говорится в сообщении госкомитета по делам здравоохранения КНР.

За сутки число выздоровевших от вируса составило 10 844 человека. Всего число зараженных составляет 71 223. При этом 58 185 заражения были зафиксированы в китайской провинции Хубэй.

В тяжелом состоянии находятся 10 669. За пределами Китая жертвами коронавируса стали пять человек.

Всего было выявлено 546 016 человек контактировавших с заболевшими коронавирусом. При этом еще 150 539 человек, которые имели контакт с заболевшими, находятся под медицинским наблюдением.

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