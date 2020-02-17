Томск, , 08:24 — REGNUM Ветерану Великой Отечественной войны, жителю Верхнекетского района Томской области Аркадию Овчинникову 15 февраля исполнилось сто лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Поздравление Аркадию Овчинникову направил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«Ваша судьба — живое отражение истории страны. Вы — представитель славного поколения победителей, подаривших нам возможность жить в мире, растить детей и внуков», — отметил глава региона.

Он пожелал Аркадию Васильевичу здоровья и долголетия.

Аркадий Овчинников родился в Курской области. В рядах Красной Армии служил с 1940 года, на восточных рубежах страны воевал с Японией, имеет боевые награды. В мирной жизни работал строителем.

Как сообщало ИА REGNUM, самому пожилому нижегородскому труженику тыла исполнился 101 год.