Буэнос-Айрес, , 08:33 — REGNUM МИД Аргентины выразил благодарность властям Украины за согласие вывезти граждан этой страны из китайского Уханя. Соответствующее заявление опубликовано 15 февраля на сайте ведомства.

Украинское правительство согласилось вывезти граждан Аргентины на самолёте, который отправится в Китай 18 февраля.

«Министерство иностранных дел выражает благодарность правительству Украины за его щедрость и правительству Китая за сотрудничество», — сказано в заявлении МИД Аргентины.

В минздраве Украины рассказали, что всего на борт планируют взять 56 человек, из которых 11 — иностранцы, сообщает BBC-Украина.

Напомним, местные власти Обуховского района Киевской области приняли решение не принимать граждан Украины, эвакуированных из Китая, поскольку на территории района нет подходящих для карантина объектов.

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Ранее людей хотели разместить в детском санатории под Киевом.

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