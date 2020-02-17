Сеул, , 08:24 — REGNUM По состоянию на конец декабря 2019 года в Южной Корее зарегистрировано 2 524 656 иностранцев, что на 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства юстиций страны.

По состоянию на август 2007 года численность иностранцев в стране превысила отметку в миллион человек, по состоянию на июнь 2016 года — два миллиона человек.

Как отмечают в министерстве, на долю иностранцев приходится 4,9% населения Южной Кореи.

Известно, что 68,6% граждан других стран находятся в стране более 90 дней.

43,6%? или 1 101 782 иностранца являются выходцами из Китая, среди них 63,3% приходится на китайцев корейского происхождения.

Далее по численности следуют выходцы их Вьетнама (224 518 человек), из Таиланда (209 909 человек), США (156 982 человека), Японии (86 196 человек), Узбекистана (75 320 человек), Филиппин (62 398 человек), России (61 427 человек), Индонезии (48 854 человека), Монголии (48 185 человек), Камбоджи (47 565 человек).

В 2019 году число нелегалов также увеличилось на 9,9%, до 390 281 человека, что составляет 15,5% всех иностранцев, проживающих на территории страны. Отмечается, что по сравнению с 2018 годом данный показатель увеличился на 0,5%.

Число иностранных студентов, поступающих в учебные заведения Южной Кореи, увеличилось на 12,1%, до 180 131 человека, однако число беженцев, напротив, сократилось на 4,5%, до 15 452 человек.