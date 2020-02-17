Москва, , 08:16 — REGNUM Главный принцип здорового питания, обеспечивающий полноценную жизнедеятельность, — потребление калорий должно быть сбалансировано с их расходом, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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Обязательно ежедневно употреблять в пищу 400 грамм (минимум) фруктов и овощей, сахара — не более 50 г или 12 чайных ложе), соль (предпочтительно йодированная) — менее 5 г в день (одна чайная ложка).

Желательно полностью исключить из рациона трансжиры промышленного производства и не покупать, есть фрукты и овощи вместо сладких закусок. Здоровое питание — не краткосрочное изменение рациона, а часть здорового образа жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, здоровое питание — это питание, которое способствует профилактике неинфекционных заболеваний, включая диабет, болезни сердца, инсульт и рак.

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