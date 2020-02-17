Кампала, , 08:15 — REGNUM Правительство Уганды направило 60 тысяч долларов США в качестве гуманитарной помощи студентам из восточноафриканской, которые в настоящее время не могут выехать из охваченного коронавирусом китайского города Ухань. Об этом передает ВВС Swahili.

По данным властей, в настоящее время в городе находится около 105 граждан Уганды.

Как передают журналисты телерадиокомпании, после сообщений студентов о том, что им не хватает продовольствия и медицинских масок, жители Уганды начали кампанию «Эвакуируем угандийцев из Ухани». Это привлекло внимание властей.

Вслед за чем представитель министерства здравоохранения Уганды заявил в парламенте, что студентам было направлено 60 тысяч долларов США. По его словам, средства отправили с помощью службы мобильных денег на их телефоны. Неясно, какую сумму получил каждый студент, отмечают репортеры.

Правительство Уганды, однако, не намерено эвакуировать граждан страны из Китая, аргументируя это тем, что система здравоохранения восточноафриканкой страны не готова противостоять возможной вспышке коронавируса.