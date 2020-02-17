Одесса, Украина, 17 февраля 2020, 07:58 — REGNUM Скандальные слова главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрия Смирнова, назвавшего гражданских жён «бесплатными проститутками», корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал митрополит Агафангел — епископ Русской православной церкви, митрополит Одесский и Измаильский.
Как уже сообщало ИА REGNUM, о порочности гражданского брака и гражданских жёнах протоиерей Дмитрий Смирнов высказался на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO.
Читайте также: Протоиерей Дмитрий Смирнов назвал гражданских жен бесплатными проститутками