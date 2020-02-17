Пекин, , 07:57 — REGNUM Китайский технологический гигант корпорация Xiaomi стала брендом номером один в стране по производству телевизоров и второй по величие экономикой в данной сфере, сообщает 16 февраля агентство Синьхуа.

Отгрузки телевизоров компании Xiaomi TV достигли рекордных 10,46 млн единиц, сообщили в компании, добавив, что это первое место в рейтинге по Китаю. Доля рынка телевизоров компании в Китае составила 19,25% в 2019 году.

Отметим, что компания Xiaomi помимо телевизоров, выпускает также смартфоны, мобильные приложения, ноутбуки, «умную» технику для дома, сумки, наушники и прочий ширпотреб.