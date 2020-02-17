Курган, , 07:52 — REGNUM В Кургане врач горбольницы №2 обругал женщину, которая привезла в медучреждение больного отца. Имеется видеозапись происшествия, сообщает Накануне.Ru.

Врач во время общения с женщиной играл в пасьянс на компьютере и читал книгу. Потом заявил, что не имеет отношения к пациенту, в финале обматерив курганку.

В департаменте здравоохранения Курганской области изданию сообщили, что по факту будет проведена проверка. Пациенту в настоящее время оказывается медицинская помощь.