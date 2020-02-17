Новосибирск, , 07:52 — REGNUM В России уже также активно используются алгоритмы распознавания изображений, отмечает старший преподаватель кафедры информационных технологий Новосибирского государственного университета экономики и управления Артём Перов.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что Facebook начало расследование в связи с тем, что полиция США использует приложение, сканирующее фотографии из соцсети.

Артём Перов «Как правило, эти технологии работают во взаимодействии с методиками анализа больших данных и часто применяются в маркетинговых задачах, банковских инструментах. На сегодняшний день существует уже достаточно много кейсов в области правоохранительной деятельности, связанных с задержанием преступников по «достаточно громким» статьям уголовного кодекса РФ. Сопоставляются изображения с камер видеонаблюдения, данные из социальных сетей, информация о геолокации преступника и другие открытые источники (от резюме на сайте по поиску работы до интернет-ресурсов с объявлениями). Вся эта информация может поспособствовать поимке злоумышленников с поличным. С точки зрения законодательства, такого рода методы можно назвать легитимными, так как люди сами официально разрешают использовать свои данные, когда ставят визу в лицензионных соглашениях (даже не утруждаясь прочитать), например, устанавливая мобильное приложение на смартфон и давая доступ к списку своих контактов, камере, и данным о местоположении».

Отметим, что по данным «Известий», с конца 2019 года у маркетологов начала стремительно набирать популярность технология, позволяющая определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств.