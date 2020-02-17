Чита, , 07:46 — REGNUM Школы Забайкальского края возвращаются в нормальный режим работы после карантина по ОРВИ и гриппу. Учебный процесс в городе Чите поэтапно восстановлен с 12 февраля практически во всех школах. Как сообщает сегодня, 17 февраля, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на заместителя председателя правительства Забайкальского края Аягму Ванчикову, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Забайкалье среди разных возрастных групп снизился от 11 до 60 процентов.

Вместе с тем, на основании предложения главного санитарного врача, учебный процесс приостановлен всё ещё в 151 общеобразовательной организации 20 районов края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце прошлой недели было объявлено, что обстановка по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Забайкалье значительно улучшилась. Речь шла о 58-процентном снижении численности заболевших

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