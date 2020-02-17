Новосибирск, , 07:31 — REGNUM Пассажиропоток новосибирского аэропорта «Толмачёво» на международных направлениях за январь 2020 года вырос на 18%.

«За январь аэропорт обслужил 525 156 пассажиров (+14%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 354 403 (+12%), на международных — 170 753 (+18%)», — уточняет «Толмачёво».

Самые динамичные направления месяца (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) на внутрироссийских авиалиниях: Томск (+363,4%), Улан-Удэ (+121,7%), Салехард (+107,6%), Челябинск (+101,1%), Уфа (+83,9%); на международных — Пхукет (+85,4%), Санья (+69,4%), Усть-Каменогорск (+58,6%).

Самыми популярными направлениями в январе были Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Хабаровск, Владивосток, Пхукет, Камрань, Бангкок, Утапао, Пекин, Бишкек, Ош, Нур-Султан, Душанбе, Ташкент.

Выросло количество трансферных пассажиров аэропорта — на 16% по сравнению с январём 2019 года. Их доля в общем пассажиропотоке — 24%.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что было ограничено авиасообщение Новосибирска с Китаем, но увеличено количество рейсов на Дальний Восток.

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