Якутск, , 07:14 — REGNUM С понедельника 17 февраля в Якутске значительно потеплеет и к выходным температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет 12−17 градусов Цельсия ниже нуля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Гидрометцентре Якутии.

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В понедельник, 17 февраля, ожидается —23 градуса, небольшой снег, ночью холоднее — до —31 градуса.

Всю рабочую неделю погода будет улучшаться и к выходным возможен сильный снег и потепление. Для Якутска температура воздуха до — 12 — — 17 зимой — несвойственно для этого времени года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье выпала в ночь на 17 февраля месячная норма снега.