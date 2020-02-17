Москва, 17 февраля 2020, 06:42 — REGNUM Рейтинг качества жизни российских граждан в различных регионах России опубликован за 2019 год. При составлении ранжированного списка учитывались 70 показателей, касающихся уровня дохода населения, занятости и рынка труда, жилищные условия, безопасность, климатические условия, здоровье, образование и другие факторы, сообщает 17 февраля РИА Новости.
В пятерке лидеров, как и в предыдущем 2018 году, после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области идут Татарстан и Белгородская область.
В десять наиболее привлекательных по качеству жизни субъектов РФ входят также Краснодарский край, Воронежская, Лениградская и Калининградская области и ХМАО. Причем Ленинградская область поднялась с 11-го места в предыдущем рейтинге. Десятку лидеров покинула Липецкая область.
Десять замыкающих рейтинг позиция занимают Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, Алтай, Курганская область, Забайкальский край. Три наименее благоприятные для жизни региона — Забайкальский край, Карачаево-Черкессия и Тува.