Москва, , 06:42 — REGNUM Рейтинг качества жизни российских граждан в различных регионах России опубликован за 2019 год. При составлении ранжированного списка учитывались 70 показателей, касающихся уровня дохода населения, занятости и рынка труда, жилищные условия, безопасность, климатические условия, здоровье, образование и другие факторы, сообщает 17 февраля РИА Новости.

В пятерке лидеров, как и в предыдущем 2018 году, после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области идут Татарстан и Белгородская область.

В десять наиболее привлекательных по качеству жизни субъектов РФ входят также Краснодарский край, Воронежская, Лениградская и Калининградская области и ХМАО. Причем Ленинградская область поднялась с 11-го места в предыдущем рейтинге. Десятку лидеров покинула Липецкая область.

Десять замыкающих рейтинг позиция занимают Се­ве­р­ная Осе­тия, Бу­ря­тия, Ка­л­мы­кия, Ин­гу­ше­тия, Ал­тай, Курганская область, Забайкальский край. Три наименее благоприятные для жизни региона — Забайкальский край, Карачаево-Черкессия и Тува.