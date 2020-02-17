Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:29 — REGNUM В свердловском Нижнем Тагиле одна из улиц будет названа в честь первой жены Владимира Высоцкого Изы. Об этом пишут местные СМИ.

По данным издания «Между строк», улица её имени появится недалеко от нового моста через пруд. Какую именно переименуют, пока неизвестно. Но вопрос уже согласован с мэром Владиславом Пинаевым. Переименование может состояться в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Иза Высоцкая скончалась 20 июля 2018 года на 82-м году жизни. 47 лет она посвятила Нижнетагильскому драмтеатру.

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