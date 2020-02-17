Барнаул, , 06:25 — REGNUM Рейтинг российских регионов-2019, ранжированный РИА «Новости» по качеству жизни, это всего лишь информация к размышлению, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные о том, что первые позиции в этом рейтинге по-прежнему занимают Москва и Петербург, а замыкают его Еврейская автономная область, он пояснил:

«Считаю, что любой рейтинг — это лишь информация для размышления. Так, например, я в молодости начинал оценивать состояние здравоохранения в городах и районах Алтайского края. Но оказалось, что для многих показателей (например младенческая или материнская смертность) нужен больший массив данных — либо большая численность населения, или более длительный период наблюдения. А уж если брать несколько разных показателей, то приходится тогда использовать «значимость (балльная оценка)» того или иного показателя, а это уже мнение эксперта…

Так что любой рейтинг интересен, но это не может быть фетишем для оргвыводов, а заставляет лишь подумать руководителя — что делать? Хотя надо понимать, что в условиях авторитарных бюрократических систем это превращается в бессмысленный фетиш, а для журналистов это зачастую «жареный материал».

Напомним, согласно опубликованному РИА «Новости» рейтингу российских регионов по качеству жизни — 2019, наиболее благоприятными для жизни стали: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татария и Белгородская область. Такие же результаты эти территории демонстрировали и в рейтинге за 2018 год.

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