Барнаул, , 05:40 — REGNUM Заражение новым короравирусом до двух третей населения мира кандидат медицинских наук, врачи высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») считает маловероятным. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова советника при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини, он, в частности, пояснил:

«Теоретически тотальное инфицирование населения Земли коронавирусом возможно, но все же считаю такой сценарий маловероятным. Пока страдает лишь Китай, где, видимо, по причине густонаселённости возникли вспышки эпидемии на разных территориях. В других странах фиксируется лишь незначительная заболеваемость опасной инфекцией, причем преимущественно прибывших из КНР.

Свои плоды приносят такие мероприятия, как изоляция и карантин, а также ограничения различных видов транспортного сообщения с Китаем. Кроме того, мы знаем, что идет напряженная и уже имеющая определенные успехи работа над созданием методов лечения и профилактики коронавирусной инфекции. Надеюсь, что все эти моменты в конечном итоге позволят победить нашествие коронавируса».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о вероятности заражения коронавирусом нового типа до двух третей населения мира сообщил советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини. По его словам, это может случиться при неблагоприятном сценарии.

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