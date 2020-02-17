Южно-Сахалинск, , 05:23 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев с 17 по 19 февраля будет работать в Сахалинской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Вице-премьер проведёт в островном регионе ряд совещаний — о социально-экономическом развитии области, отдельно будет обсуждаться вопрос о подъёме и утилизации затонувших судов. Также пройдёт совещание о развитии и реализации нефтегазовых проектов на Сахалине. Трутнев осмотрит инфраструктуру горнолыжного комплекса «Горный воздух» и проведёт совещание по развитию одноименной ТОР. Также в программе полпреда посещение гимназии, построенной на средства «единой дальневосточной субсидии».

В рамках поездки Юрий Трутнев встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и вручит им памятные медали.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Юрий Трутнев представил сахалинцам врио губернатора Валерия Лимаренко.