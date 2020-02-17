Пекин, , 05:04 — REGNUM Уже тринадцатый день к ряду падает число новых заболевших коронавирусом в Китае за пределами эпицентра эпидемии — провинции Хубэй, сообщили 17 февраля в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

За прошедшие сутки 16 февраля вне провинции Хубэй было выявлено 115 новых случаев заболевания коронавирусной пневмонией против 890 случаев 3 февраля. При этом, число вновь заразившихся продолжило падать уже 13 дней подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля вне провинции Хубэй было выявлено 166 новых случаев заражения этой инфекцией, а общее число вновь заболевших за 16 февраля составило 2048 человек.