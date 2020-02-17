Пекин, , 04:30 — REGNUM Национальная комиссия здравоохранения КНР поделилась свежими данными о выздоровевших после заражения новым коронавиурсом в стране, сообщает 17 февраля агентство Синьхуа.

На 16 февраля 10 844 человека были выписаны из госпиталей и больниц Китая по факту выздоровления от коронавируса, за прошедшие сутки число выздоровевших достигло 1425 человек.

По свежим данным всего 1770 человек скончались за время эпидемии от вызванной коронавирусом пневмонии, а число заразившихся достигло 70 548 человек.

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