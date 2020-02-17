Владивосток, 17 февраля 2020, 04:41 — REGNUM Снегопад, обрушившийся на Приморье, в отдельных районах края принёс небывалое количество осадков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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В настоящее время во многих районах Приморья снег продолжает падать, его очисткой с дорог занимаются порядка 150 единиц специальной техники, рассказали в «Примавтодоре».
"Наибольшее количество осадков выпало в Ольгинском районе, в районе села Щербаковка и посёлка Горноводное до одного метра», — рассказали дорожники.
В министерстве ЖКХ Приморья отметили, что крупных аварий на объектах коммунальной инфраструктуры не зафиксировано.
«Есть отключения электричества, аварийные бригады работают, тепло подаётся во все жилые дома и на социально значимые объекты», — пояснили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, на Приморье обрушился сильнейший снегопад. Слаженные действия дорожников позволяют сохранить транспортную доступность по всем направлениям.