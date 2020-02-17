Москва, 17 февраля 2020, 04:22 — REGNUM Данные о том, использует ли водитель транспортного средства и его пассажиры ремни безопасности, будут накапливаться на специальных платформах, заявил официальный представитель «ГЛОНАСС» Ярослав Федосеев, сообщает ТАСС.
По словам Федосеева, собирающая информацию система не будет собирать данные о личности водителя автомобиля и имени ее владельца.
Федосеев сообщил, что подобные данные уже давно собираются автомобильными дилерами, однако дальнейшая их судьба неизвестна. Создание общей платформы «Автодата» позволит начать аккумулировать эту информацию уже в ближайшие 2−3 года.
Напомним, по поручению президента РФ проект «Автодата» разрабатывается с 2019 года.