Москва, , 04:22 — REGNUM Данные о том, использует ли водитель транспортного средства и его пассажиры ремни безопасности, будут накапливаться на специальных платформах, заявил официальный представитель «ГЛОНАСС» Ярослав Федосеев, сообщает ТАСС.

По словам Федосеева, собирающая информацию система не будет собирать данные о личности водителя автомобиля и имени ее владельца.

«Будет лишь в общем представление о соблюдении норм безопасности, — заверил автолюбителей представитель «ГЛОНАСС». — Задачи создавать «большого брата» или всевидящее око не стоит».

Федосеев сообщил, что подобные данные уже давно собираются автомобильными дилерами, однако дальнейшая их судьба неизвестна. Создание общей платформы «Автодата» позволит начать аккумулировать эту информацию уже в ближайшие 2−3 года.

Напомним, по поручению президента РФ проект «Автодата» разрабатывается с 2019 года.