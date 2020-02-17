Пекин, , 04:12 — REGNUM Число вновь заболевших новым коронавирусом в Китае выросло на 2048 человек за прошедшие сутки, сообщает 17 февраля агентство Синьхуа.

Среди заболевших еще 105 человек скончались. Большая часть или 100 смертей зафиксировано в провинции Хубэй — эпицентре эпидемии. Еще два человека умерли в провинции Гуандун и три — в провинции Хэнань, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в эпицентр эпидемии, провинцию Хубэй власти Китая направили 25 633 медика, что превышает число врачей, которые спасали людей после землетрясения в Сычуани 2008 года.

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