Москва, , 03:59 — REGNUM Недопустимыми для служителя церкви высказываниями назвал заявления о женщинах протоиерея Дмитрия Смирнова глава Синоидального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Соответствующее мнение член Общественной палаты РФ опубликовал в своем Telegram-канале.

Оскорбления, с которыми Смирнов обрушился на женщин, живущих гражданским браком, Легойда назвал троллингом.

«Троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат, к сожалению», — отметил Легойда.

Кроме того, представитель РПЦ обратил внимание на устоявшуюся в обществе понятийную путаницу с понятием «гражданский брак». Ранее этим словосочетанием называли сожительство мужчины и женщины на основании регистрации в государственных органах, которому не предшествовало венчание в церкви. Со временем так стало обозначаться совместное проживание без государственной регистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками». Негодование по этому поводу выразила также представитель МИД РФ Мария Захарова. Обратившись к Легойде, дипломат предложила как-то поименовать и живущих в гражданском браке мужчин.