Пекин, , 03:40 — REGNUM Крупный китайский новостной портал Ifeng.com, принадлежащий Phoenix New Media, получил выговор в связи с рядом серьезных нарушений, сообщили в Китайской кибепространственной администрации (CAC).

Среди нарушений информационного портала были распространение грубой и вульгарной информации, а также публикация новостей из ненадёжных или некачественных источников, что впоследствии оказало негативное влияние на атмосферу в интернет-пространстве Китая.

Кибепространственный регулятор Китая предписал Phoenix New Media немедленно устранить все выявленные изъяны на сайте Ifeng.com, а также провести самопроверку с выявлением прочих нарушений и их исправлением, удалив весь некондиционный контент и в дальнейшем избегать подобного рода вещей.