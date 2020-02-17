Чанчунь, Китай, , 03:32 — REGNUM Таможня города Чанчунь, столицы провинции Цзилинь на северо-востоке Китая изъяла 139 изделий из красного коралла, сообщает агентство Синьхуа.

В таможне сообщили, что изделия весом 181,4 грамма, пришедшие из Японии, были найдены в упаковках с сухим молоком, упакованными в станиоль. Таможня усилила инспекционный контроль иностранных посылок, поскольку все большее число противовирусных материалов и товаров приходится проверять в связи с эпидемией нового коронавируса.

По словам главного офицера таможенной службы города Ли Гана, власти также принимают жесткие меры по борьбе с контрабандой. Как сообщало ИА REGNUM, на северо-западе Китая было изъято свыше 3,5 кг контрабандных изделий из животных.

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