Лхаса, Китай, 17 февраля 2020, 03:25 — REGNUM Развитие сельскохозяйственного сектора экономики Тибета показало хорошую динамику в 2019 году, сообщает агентство Синьхуа.
Производства зерна в китайском Тибете за 2019 год составило 1,05 млрд тонн. В местном департаменте сельского хозяйства сообщили, что среди всего зерна, что было собрано регионом, 815 тыс. тонн приходится на горный ячмень, который является жизненно важным для местных жителей.
Расположенный на Тибетском нагорье, регион хорошо известен своим суровым климатом. На 2019 год под зерновые было выделено регионом 184 тыс. га земель, в то время как более 142,78 тыс. га приходилось на горный ячмень.