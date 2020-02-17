Хартфорд, США, , 02:45 — REGNUM Американский писатель Аарон Эдвард Хотчнер скончался на 103 году жизни в своем доме в штате Коннектикут, сообщает CBS News со ссылкой на сына писателя.

Причина смерти, настигшей писателя в доме в Уэстпорте, не сообщается.

Хотчнер родился в 1917 году в семье разорившегося скорняка. После учебы в Вашингтонском университете и службы в армии, он стал редактором журнала Cosmopolitan. По заказу журнала Хотчнер отправился на Кубу, где познакомился с Эрнестом Хемингуэем. Тесная дружба двух писателей продолжалась до самоубийства Хемингуэя в 1961 году. Книга Хотчнера «Папа Хемингуэй» вышла в 1966 году и была переведена более чем на 25 языков мира.

Неутомимый писатель продолжал работать и в глубокой старости: в 100 лет он написал детективный роман «Удивительные приключения Аарона Брума», а в 101 — адаптировал «Старик и море» для сцены.