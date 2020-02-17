Пекин, , 02:45 — REGNUM Китайская государственная компания Sinopharm Group множит свои усилия в производстве тестовых наборов по выявлению нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

Ежедневный объем производства компании уже достиг 4000 наборов. По данным на 10 февраля в общей сложности 20 тыс. наборов было произведено фирмой, которые могут быть использованы для тестирования одного миллиона образцов биологического материала пациентов.

Компания также занимается производством Интерферона альфа — противовирусного препарата, способного регулировать иммунитет человека. На рынок он должен поступить уже в конце марта.

Отметим, что компания Sinopharm Group представляет собой фармацевтическое предприятия, находящееся в подчинении центральных властей Китая. Оно занимает 169-е место среди 500 крупнейших фармацевтических предприятий мира с операционным доходом около 500 млрд юаней ($71,6 млрд) за 2019 год.