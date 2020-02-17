Пекин, , 02:36 — REGNUM Власти Китая по всей стране поймали 4112 беглецов, обвиняемых в причастности к организованной преступности, сообщает 16 февраля агентство Синьхуа.

В рамках 100-дневной кампании, запущенной в ноябре 2019 года, планировалось выловить 4713 беглецов, причастных к организованным приступным группировкам. Среди них имеется 50 особо опасных преступников Класса А, внесенных в соответствующий список Министерства общественной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января текущего года в Китае был казнен главарь уголовной банды Ду Шаопин, обвиняемый во множественных преступлениях, включая убийства.

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