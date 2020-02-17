Ухань, Китай, , 02:30 — REGNUM В общей сложности 217 команд медиков суммарной численностью 25 633 человека были направлены в центральную китайскую провинцию Хубэй для борьбы с эпидемией нового коронавируса (COVID-19), сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

«Общее число медиков, которые направлены в Хубэй превысило число медиков, направленных в 2008 году на борьбу с последствиями землетрясения в провинции Сычуань и сделано это в более короткие сроки», — заявил заместитель комиссии Ван Хэшэн во время пресс-конференции в столице региона городе Ухане.

Три мобильные лаборатории P3 были оборудованы в эпицентре эпидемии, отметил Ван. Среди всех направленных в регион медиков, 20 374 работают в Ухане. Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент известно о 68 500 заболевших коронавирусом в Китае.

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