Ухань, Китай, 17 февраля 2020, 02:30 — REGNUM В общей сложности 217 команд медиков суммарной численностью 25 633 человека были направлены в центральную китайскую провинцию Хубэй для борьбы с эпидемией нового коронавируса (COVID-19), сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.
Три мобильные лаборатории P3 были оборудованы в эпицентре эпидемии, отметил Ван. Среди всех направленных в регион медиков, 20 374 работают в Ухане. Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент известно о 68 500 заболевших коронавирусом в Китае.
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