Пекин, , 02:21 — REGNUM Китай выделил 8 млрд юаней (около $1,15 млрд) на борьбу с эпидемией нового коронавируса в стране в рамках второй очереди субсидий, сообщили в Министерстве финансов КНР.

Средства пошли на профилактику и контроль за эпидемией по всей страны. Из них 3,5 млрд юаней пришлись на самую пострадавшую от эпидемии провинцию Хубэй. Финансовые власти Китая на всех уровнях за все время выделили 90,15 млрд юаней, из которых 25,29 млрд были выделены центральным правительством.

Отметим, что по последним имеющимся данным, число заболевших коронавирусом в Китае достигло 68 500 человек, и которых 1665 человек умерли от опасного инфекционного заболевания. Большая часть или 56 249 заболевших приходится на эпицентр эпидемии — провинцию Хубэй.

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