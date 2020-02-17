Пекин, , 02:15 — REGNUM В Китае по данным на 16 февраля было выявлено 2009 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 142 смерти, сообщает агентство Синьхуа.

Большинство или 139 смертей приходятся на провинции Хубэй, две — на провинцию Сычуань и одна на провинцию Хунань, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Еще 1918 человек находятся под подозрением на заболевание

Еще за 15 февраля 219 пациентам стало значительно хуже, в то время как 1323 человека были выписаны из госпиталей по выздоровлению. Всего число подтвержденных случаев заболевания на материковой части Китая достигло 68 500 человек, из которых 1665 человек скончались от инфекции.

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