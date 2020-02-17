Ухань, Китай, , 02:08 — REGNUM В эпицентре эпидемии нового коронавируса, китайской провинции Хубэй выявлено 1843 новых подтвержденных случаев заболевания опасной инфекцией, сообщает 16 февраля агентство Синьхуа.

Еще 139 смертей было выявлено в регионе. Среди заболевших имеется 888 клинически диагностированных случаев. Всего же в самой пострадавшей от эпидемии провинции Китая выявлено 56 249 случаев заболевания, из них 39 462 приходится на столицу региона города Ухань.

Всего 849 пациентов было выписано из госпиталей по выздоровлению 16 февраля. Таким образом общее число выписанных пациентов в провинции достигло 5623 человек. Среди 39 477 госпитализированных пациентов 8439 по-прежнему находятся в тяжелом и еще 1957 человек — в критическом состоянии. При этом, число вновь подтвержденных случаев в провинции падает уже три дня подряд.

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