Пекин, , 02:00 — REGNUM Число вновь заразившихся коронавирусом за пределами китайской провинции Хубэй, эпицентра эпидемии, падает уже 12 дней подряд, сообщает 16 февраля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, 166 новых случаев было подтверждено за пределами провинции Хубэй. В комиссии также получили подтверждение 2009 новых случаев заболевания новым коронавирусом на 16 февраля.

Новые случаи выявлены во всех регионах Китая, включая Синьцзянский производственно-строительный корпус. Из них 1843 случая выявлены в провинции Хубэй.