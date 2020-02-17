Ростов-на-Дону, , 01:38 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону пожаловались на работу светофоров и просят власти обновить их. Соответствующая инициатива размещена на сайте городской администрации, передаёт ИА REGNUM.

«Заменить по всему городу морально устаревшие и зачастую частично не работающие светофоры на современные — яркие и с отсчётом времени», — просит горожанин в сервиса «Активный ростовчанин».

По мнению автора обращения, не все светофоры хорошо видны в непогоду. Кроме того, секундомером оснащена далеко не вся техника.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году ростовские власти направили 2,1 млн рублей на установку новых опор для светофоров.

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