Токио, , 22:48 — REGNUM Число заболевших коронавирусом 2019-nCoV граждан США на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине возле Йокогамы, продолжает расти. Об этом, как передает газета The Washington Post, сообщил американский вирусолог, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

«44 американца, которые путешествовали на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, были инфицированы», — сказал Фаучи.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в японском порту Иокогама был закрыт на карантин круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находятся более 3 тыс. человек.

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